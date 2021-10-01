Професія вчителя є однією із найдавніших у світі. Люди, які працюють за цим фахом мають величезне значення у суспільстві, адже виховують і навчають майбутні покоління. Така робота вимагає терпеливості, наполегливості й віри у свою справу, адже вчителі, як ніхто інший щодня стикаються зі стресом й вигоранням.
До слова З днем вчителя: щирі привітання зі святом у прозі та віршах
Редакція Lifestyle 24 врочисто вітає усіх працівників освіти з їхнім Днем! Зичимо вам міцного здоров'я, мотивації, плідної праці і багато-багато щастя!
Красиві картинки-привітання з Днем вчителя-2021
День вчителя 2021: картинки-привітання
Привітання з Днем вчителя 2021
З Днем вчителя 2021: листівки
Вітаю з Днем вчителя!
З Днем вчителя
Картинки з Днем вчителя 2021
День вчителя у 2021 році святкують 3 жовтня
Вітання з Днем вчителя 2021
Красиві листівки привітання з Днем вчителя 2021
День працівника освіти 2021: картинки-привітання