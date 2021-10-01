Професія вчителя є однією із найдавніших у світі. Люди, які працюють за цим фахом мають величезне значення у суспільстві, адже виховують і навчають майбутні покоління. Така робота вимагає терпеливості, наполегливості й віри у свою справу, адже вчителі, як ніхто інший щодня стикаються зі стресом й вигоранням.

До слова З днем вчителя: щирі привітання зі святом у прозі та віршах

Редакція Lifestyle 24 врочисто вітає усіх працівників освіти з їхнім Днем! Зичимо вам міцного здоров'я, мотивації, плідної праці і багато-багато щастя!

Красиві картинки-привітання з Днем вчителя-2021



День вчителя 2021: картинки-привітання



Привітання з Днем вчителя 2021​



З Днем вчителя 2021: листівки



Вітаю з Днем вчителя!



З Днем вчителя



Картинки з Днем вчителя 2021



День вчителя у 2021 році святкують 3 жовтня





Вітання з Днем вчителя 2021



Красиві листівки привітання з Днем вчителя 2021​