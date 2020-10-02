Ідея святкувати День учителя з’явилася ще в XIX столітті – в різних державах свято присвячували видатним педагогам або історичним подіям галузі. Редакція LifeStyle 24 приєднується до привітань на адресу вчителів. Бажаємо вчителям непохитного здоров'я, трепетного ставлення до уснів та успіхів в освітньому процесі.

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