День Святого Миколая 2022: неймовірні картинки-привітання із казковим святом

Щороку 19 грудня згідно з юліанським календарем в Україні відзначають чудове зимове свято – День Святого Миколая. У цей день дітлахи очікують подарунків під подушками, а у повітрі витає святкова атмосфера. Ми підготували добірку привітальних листівок за допомогою яких ви зможете подарувати хороший настрій своїм близьким.

Постать Святого Миколая є реальною. Він народився у в місті Патара на півострові Лікія, це територія сучасної Туреччини. Своїми добрими справами він надихнув людей бути добрішими одне до одного, дарувати любов та тепло й не забувати про тих, кому потрібна допомога й увага, зазначає 24 канал.

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Батьки Миколая були глибоко віруючи людьми й виховували хлопця згідно з християнськими традиціями. Через те, що він у підлітковому віці залишився без батьків, його вважають захисником сиріт, адже Миколай допомагав усім нужденним.

Картинки-привітання з Днем Святого Миколая

День Свято Миколая 2022 – гарні картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

День Святого Миколая в Україні 2022 – картинки-привітання / Фото "Радіо MAXIMUM"

Привітання у картинках з Днем Святого Миколая / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем Святого Миколая 2022 / Фото PMG.ua

День Святого Миколая – привітання у картинках / Фото "Радіо MAXIMUM"

День Свято Миколая 2022 – чудові листівки / Фото з відкритих джерел

19 грудня – День Святого Миколая / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем Святого Миколая / Фото з відкритих джерел