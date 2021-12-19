День святого Миколая-2021: теплі картинки-привітання зі святом
Джерело:24 канал
19 грудня чи не найулюбленіше свято усіх дітей та дорослих – День святого Миколая. Ця подія насичена доброю магією, родинним теплом й затишком. Поділіться цим чарівним настроєм з рідними й надішліть їм красиву листівку зі святом Миколая.
Свято Миколая найчастіше асоціюється із чудесами, радощами та святковою атмосферою. Цей день сповнений дитячою казкою та тим, чого найбільше чекає малеча – подарунків від дідуся з сивою бородою.
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Картинки-привітання з Днем святого Миколая-2021
Картинки з Днем святого Миколая 2021
Привітання з Днем святого Миколая 2021
День святого Миколая 2021: картинки-привітання
День святого Миколая 2021: картинки
Листівки з Днем святого Миколая 2021
Вітаю з Днем святого Миколая 2021
З Днем святого Миколая!
День святого Миколая 2021: привітання у листівках