День святого Миколая-2021: теплі картинки-привітання зі святом

19 грудня 2021 , 06:56
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Джерело:

24 канал

19 грудня чи не найулюбленіше свято усіх дітей та дорослих – День святого Миколая. Ця подія насичена доброю магією, родинним теплом й затишком. Поділіться цим чарівним настроєм з рідними й надішліть їм красиву листівку зі святом Миколая.

Свято Миколая найчастіше асоціюється із чудесами, радощами та святковою атмосферою. Цей день сповнений дитячою казкою та тим, чого найбільше чекає малеча – подарунків від дідуся з сивою бородою.

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Картинки-привітання з Днем святого Миколая-2021


Картинки з Днем святого Миколая 2021


Привітання з Днем святого Миколая 2021


День святого Миколая 2021: картинки-привітання


День святого Миколая 2021: картинки


Листівки з Днем святого Миколая 2021


Вітаю з Днем святого Миколая 2021


З Днем святого Миколая!


День святого Миколая 2021: привітання у листівках

Автор: Андріана Будиш