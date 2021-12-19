Свято Миколая найчастіше асоціюється із чудесами, радощами та святковою атмосферою. Цей день сповнений дитячою казкою та тим, чого найбільше чекає малеча – подарунків від дідуся з сивою бородою.

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Картинки-привітання з Днем святого Миколая-2021



Картинки з Днем святого Миколая 2021



Привітання з Днем святого Миколая 2021



День святого Миколая 2021: картинки-привітання



День святого Миколая 2021: картинки



Листівки з Днем святого Миколая 2021



Вітаю з Днем святого Миколая 2021



З Днем святого Миколая!