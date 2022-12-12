День Сухопутних військ Збройних Сил України 2022: історія свята та чудові листівки-привітання

12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ. Це професійно свято військовослужбовців, які сьогодні впевнено тримають бойові позиції й дають гідну відсіч російській агресії. У цей день заведено вітати всіх воїнів Сухопутних військ і дякувати за їхню нелегку службу.

Свято Сухопутних військ – день, який присвячений мужнім та сміливим воїнам, які навіть у найскладніший час забезпечують надійну оборону нашої України. Їхня роль завжди була однієї з найвизначніших на полі бою, вони міцно захищають суверенітет та територіальну цілісність країни, пише 24 канал.

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Історія започаткування Дня Сухопутних військ

Сухопутні війська були сформовані у складі Збройних Сил України згідно з Указом Президента відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році. Вони є основним носієм могутності Української держави. За чисельністю Сухопутні війська становлять майже половину Збройних сил України.

Організаційно Сухопутні війська складаються із:

Командування Сухопутних військ ЗСУ;

оперативних командувань Південь, Північ, Захід, Схід

частин безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

Картинки-привітання з Днем Сухопутних військ України

День Сухопутних військ України – картинки-привітання / Фото "УНІАН"

Картинки-привітання з Днем Сухопутних військ / Фото Obozrevatel

День Сухопутних військ – картинки / Фото "УНІАН"

Привітання у картинках з Днем Сухопутних військ України / Фото Obozrevatel

День Сухопутних військ – гарні картинки-привітання / Фото "УНІАН"

Чудові листівки з Днем Сухопутних військ 2022 / Фото "Главред"

Привітання з Днем Сухопутних військ – неймовірні картинки для воїнів / Фото "НВ"