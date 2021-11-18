Вітаємо зі святом: картинки-привітання з Днем сержанта Збройних Сил України-2021
Джерело:24 канал
18 листопада українські сержанти відзначають професійне свято! День сержанта Збройних Сил України доволі молодий, адже його заснували у 2019 році за указом тодішнього президента України Петра Порошенка. Привітайте колег, рідних, коханих чи друзів зі святом!
Щиро вітаємо всіх сержантів ЗСУ з фаховим святом! Бажаємо вам хоробрості, мужності і багато здоров'я й дякуємо за те, що ви так відважно бороните незалежність України.
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День сержанта ЗСУ: красиві картинки-привітання зі святом
День сержанта Збройних сил України-2021: картинки-привітання
Привітання з Днем сержанта Збройних сил України 2021
Вітаю з Днем сержанта Збройних сил України 2021
З Днем сержанта Збройних сил України!
Листівки з Днем сержанта Збройних сил України-2021
Вітальні листівки з Днем сержанта Збройних сил України 2021