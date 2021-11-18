Вітаємо зі святом: картинки-привітання з Днем сержанта Збройних Сил України-2021

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18 листопада українські сержанти відзначають професійне свято! День сержанта Збройних Сил України доволі молодий, адже його заснували у 2019 році за указом тодішнього президента України Петра Порошенка. Привітайте колег, рідних, коханих чи друзів зі святом!