Вітаємо зі святом: картинки-привітання з Днем сержанта Збройних Сил України-2021

18 листопада 2021 , 06:59
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Джерело:

24 канал

18 листопада українські сержанти відзначають професійне свято! День сержанта Збройних Сил України доволі молодий, адже його заснували у 2019 році за указом тодішнього президента України Петра Порошенка. Привітайте колег, рідних, коханих чи друзів зі святом!

Щиро вітаємо всіх сержантів ЗСУ з фаховим святом! Бажаємо вам хоробрості, мужності і багато здоров'я й дякуємо за те, що ви так відважно бороните незалежність України.

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День сержанта ЗСУ: красиві картинки-привітання зі святом


День сержанта Збройних сил України-2021: картинки-привітання


Привітання з Днем сержанта Збройних сил України 2021​

Картинки з Днем сержанта Збройних сил України 2021


Вітаю з Днем сержанта Збройних сил України 2021


З Днем сержанта Збройних сил України!


Листівки з Днем сержанта Збройних сил України-2021


Вітальні листівки з Днем сержанта Збройних сил України 2021

Автор: Андріана Будиш