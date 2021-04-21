День секретаря 2021: красиві картинки-привітання зі святом, які принесуть усмішку

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Джерело:

24 канал

Міжнародний день секретаря святкують 21 квітня. Професія секретаря є надзвичайно відповідальною, адже ці люди ведуть діловодство та асистують керівникам компаній, державних організацій, установ.

Привітайте знайомого секретаря з його професійним святом й побажайте йому великого щастя, здоров'я та творчої наснаги!

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Картинки-привітання з Днем секретаря 2021


День секретаря 2021 картинки


Вітаю з Днем секретаря!


Привітання з Днем секретаря 2021


День секретаря: привітання зі святом


День секретаря 2021 святкують 21 квітня


День секретаря: привітання зі святом


Привітання з Днем секретаря 2021


З Днем секретаря!


День секретаря: листівки