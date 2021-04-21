Міжнародний день секретаря святкують 21 квітня. Професія секретаря є надзвичайно відповідальною, адже ці люди ведуть діловодство та асистують керівникам компаній, державних організацій, установ.

Привітайте знайомого секретаря з його професійним святом й побажайте йому великого щастя, здоров'я та творчої наснаги! Також читайте 10 речей, про які щасливим людям не варто хвилюватися Картинки-привітання з Днем секретаря 2021

День секретаря 2021 картинки

Вітаю з Днем секретаря!

Привітання з Днем секретаря 2021

День секретаря: привітання зі святом

День секретаря 2021 святкують 21 квітня

День секретаря: привітання зі святом

Привітання з Днем секретаря 2021

З Днем секретаря!

День секретаря: листівки