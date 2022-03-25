Дякуємо за захист: врочисті картинки-привітання з Днем СБУ
25 березня 2022 , 07:01Читать новость на русском
25 березня працівники Служби Безпеки України відзначають професійне свято. Висловіть свою підтримку рідним, друзям чи колегам у цей непростий час війни й надішліть їм теплу картинку, яка підніме настрій.
Разом із Збройними Силами України СБУ невпинно працює й захищає нашу державу від лап хижої Росії. Працівники Служби Безпеки зараз, як ніколи заслуговують на вдячність і повагу, тож обов'язково привітайте їх зі святом.
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Картинки-привітання з Днем СБУ
День СБУ 2022: картинки-привітання
Привітання з Днем СБУ 2022
Картинки з Днем СБУ 2022
З Днем Служби Безпеки України 2022
З Днем СБУ!
Вітаю з Днем СБУ
З Днем СБУ 25 березня