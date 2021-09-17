День рятувальника в Україні: красиві картинки-привітання

Щорічно 17 вересня українські рятувальники відзначають особливий день – своє професійне свято. Кожного дня люди, які працюють за цим фахом ризикують своїм життям, аби врятувати й захистити життя інших.

День рятувальника чудова нагода, аби висловити вдячність і повагу тим, хто турбується про нашу безпеку й готовий прийти на допомогу у будь-який час!

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Картинки-привітання з Днем рятувальника-2021



День рятувальника-2021: картинки-привітання



Привітання з Днем рятувальника 2021



З Днем рятувальника: картинки



Вітаю з Днем рятувальника 2021



День рятувальника 2021: привітання у листівках



День рятувальника в Україні святкують 17 вересня



Картинки з Днем рятувальника-2021 колезі