День рятувальника в Україні: красиві картинки-привітання

17 вересня 2021 , 07:02
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Джерело:

24 канал

Щорічно 17 вересня українські рятувальники відзначають особливий день – своє професійне свято. Кожного дня люди, які працюють за цим фахом ризикують своїм життям, аби врятувати й захистити життя інших.

День рятувальника чудова нагода, аби висловити вдячність і повагу тим, хто турбується про нашу безпеку й готовий прийти на допомогу у будь-який час!

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Картинки-привітання з Днем рятувальника-2021


День рятувальника-2021: картинки-привітання


Привітання з Днем рятувальника 2021


З Днем рятувальника: картинки


Вітаю з Днем рятувальника 2021


День рятувальника 2021: привітання у листівках


День рятувальника в Україні святкують 17 вересня


Картинки з Днем рятувальника-2021 колезі

Автор: Андріана Будиш