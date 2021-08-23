Зі святом: радісні картинки-привітання з Днем Державного Прапора України

23 серпня українці святкують велику подію – День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг має величезне значення для історії України, адже він був присутнім на усіх важливих етапах творення нашої держави. Блакитний і жовтий кольори тепер символізують не лише небо й багате пшеничне поле, а й силу духу і хоробрість нашого народу. Привітайте рідних зі святом і надішліть їм гарну картинку-привітання.

Хоч свято Державного Прапору України офіційно встановили у 2004 році, ця синьо-жовта символіка має тисячолітню історію й зустрічалась ще за часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

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Нині кожен українець відчуває внутрішній трепет, коли бачить як майорить наш стяг. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх українців з Днем Державного Прапора! Нехай над вами завжди буде чисте небо, а в душі проростають золоті колоски надії!

Картинки-привітання з Днем Державного Прапора України-2021



День Державного Прапора України 2021: картинки привітання



Картинки з Днем Державного Прапора України 2021



Привітання з Днем Прапора України 2021



23 серпня святкують День Державного Прапора України



Вітаю з Днем Державного Прапора!



Привітання з Днем Державного Прапора: листівки



З Днем Державного Прапора України!



Красиві привітання з Днем Державного Прапора України