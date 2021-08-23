Хоть праздник Государственного Флага Украины официально установили в 2004 году, эта сине-желтая символика имеет тысячелетнюю историю и встречалась еще во времена Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества.
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Сейчас каждый украинец испытывает внутренний трепет, когда видит, как развевается наш стяг. Редакция Lifestyle 24 искренне поздравляет всех украинцев с Днем Государственного флага! Пусть над вами всегда будет чистое небо, а в душе прорастают золотые колоски надежды!
Картинки-поздравления с Днем Государственного Флага Украины-2021
День Государственного Флага Украины 2021: картинки поздравления
Картинки с Днем Государственного Флага Украины 2021
Поздравления с Днем Флага Украины 2021
23 августа празднуют День Государственного Флага Украины
Поздравляю с Днем Государственного Флага!
Поздравления с Днем Государственного Флага: открытки
С Днем Государственного Флага Украины!
Красивые поздравления с Днем Государственного Флага Украины