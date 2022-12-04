Міжнародний день обіймів 2022: історія та красиві картинки-привітання зі святом

4 грудня у світі та в Україні відзначають чудове свято – День обіймів. Інколи коли немає що сказати, то краще обійняти людину, адже це теж прояв любові та турботи. Обійми здатні замінити багато слів, адже це невербальна форма спілкування.

Згідно з традицією цього свята можна також обіймати незнайомих людей. Обіймаючи інших, ми даруємо їм радість та безліч позитивних емоцій. Таким чином ми також можемо підбадьорити когось, виразити вдячність, заспокоїти чи показати свою небайдужість. З нагоди такого неймовірного свята ми підготували для вас добірку картинко-привітані для рідних та знайомих чи незнайомих людей, пише 24 канал.

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Історія Міжнародного дня обіймів

Міжнародний день обіймів був започаткований 21 січня 1986 року в США. Проте його також відзначають 4 грудня.

Така незвичайна ідея з'явилася у пастора однієї з протестантських церков – Кевін Заборні. Він помітив, що американці не проявляють своїх почуттів і є надто стриманими, щоб зберегти свою недоторканість. Хтось соромиться показувати свої почуття на публіці, а хтось узагалі вважає дотики панібратськими відносинами, які є недопустимим у спілкуванні з незнайомцями.

Тож пастор вирішив вкласти у нього християнський зміст. Всі люди є сестрами та братами, а обійми – це дія, що допомагає визнати та зрозуміти це. І хоча така ідея була започаткована у вузькому колі, вона набула загальнонаціональних масштабів, адже мета свята – це не боятися проявляти свої емоції у суспільстві.

Досить недавно ця традиція надійшла й до України і є особливо популярною серед молоді.

Окрім цього існують наукові підтвердження на користь обіймів:

вони допомагають зміцнити імунітет;

підвищують рівень гемоглобіну в крові;

стимулюють центральну нервову систему;

знижують ризик серцевих захворювань, та рівень гормону стресу (кортизол).

Картинки-привітання з міжнародним днем обіймів

День обіймів – картинки-привітання / Фото "ТСН"

Міжнародний день обіймів – гірні листівки / Фото "НВ"

Привітання у картинках з Міжнародним днем обіймів / Фото "Радіо Трек"

День обіймів 2022 – чудові картини-привітання / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Міжнародним днем обіймів / Фото "НВ"

Привітання з Міжнародним днем обіймів – картинки / Фото "ТСН"

День обіймів в Україні – привітання зі святом у картинках / Фото "НВ"

Міжнародний день обіймів 2022 – картинки-привітання Фото "ТСН"