Зі святом: картинки-привітання з Міжнародним днем моряка-2021
25 червня 2021 , 07:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У світі Міжнародний день моряка щорічно відзначають 25 червня. Вклад моряків у міжнародну торгівлю й у розвиток світової економіки – величезний, тож аби вшанувати мореплавців у 2010 році вирішили заснувати їхнє професійне свято.
Щорічно у День моряка організовуються різноманітні заходи та атракції для представників цієї професії. Часто на цих зустрічах порушуються проблеми, які ускладнюють нормальну роботу у цій сфері, до прикладу, піратство.
Також читайте З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Картинки-привітання з Днем моряка-2021
День моряка 2021: картинки-привітання
День моряка 2021: картинки
День моряка 2021: привітання
Вітаю з Днем моряка 2021!
З Днем моряка 2021!
Картинки з Днем моряка 2021