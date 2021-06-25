Зі святом: картинки-привітання з Міжнародним днем моряка-2021

У світі Міжнародний день моряка щорічно відзначають 25 червня. Вклад моряків у міжнародну торгівлю й у розвиток світової економіки – величезний, тож аби вшанувати мореплавців у 2010 році вирішили заснувати їхнє професійне свято.

Щорічно у День моряка організовуються різноманітні заходи та атракції для представників цієї професії. Часто на цих зустрічах порушуються проблеми, які ускладнюють нормальну роботу у цій сфері, до прикладу, піратство.

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Картинки-привітання з Днем моряка-2021



День моряка 2021: картинки-привітання



День моряка 2021: картинки



День моряка 2021: привітання



Вітаю з Днем моряка 2021!



З Днем моряка 2021!



Картинки з Днем моряка 2021