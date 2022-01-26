З Міжнародним днем митника: добірка святкових листівок-привітань

26 січня 2022 , 07:01
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Джерело:

24 канал

26 січня у світі святкують День митника. Цей фах вимагає відповідальності і дисциплінованості, а також ця професія вважається однією із найпрестижніших. Привітайте рідних, колег чи друзів зі святом.

Привітання з професійним святом має викликати усмішку й звучати щиро. Красивим варіантом поздоровлення буде листівка з радісними побажаннями, які надихнуть людину на звершення і забезпечать їй щасливий настрій.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем митника-2022


Міжнародний день митника 2022: картинки-привітання


 Картинки з Міжнародним днем митника 2022


Привітання з Міжнародним днем митника 2022


З Міжнародним днем митника 2022!


Вітаю з Днем митника 26 січня


Листівки з Міжнародним днем митника 2022


Міжнародний день митника 2022: привітання у листівках


Міжнародний день митника-2022: приколи

Автор: Андріана Будиш