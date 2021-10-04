Святкові картинки-привітання з Міжнародним днем лікаря-2021

4 жовтня 2021 , 06:44
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Джерело:

24 канал

Міжнародний день лікаря у світі вшановують кожного першого понеділка жовтня. Це свято створене для підтримки й солідарності усіх лікарів світу. Зазвичай у подію медики відвідують різноманітні конференції та лекції.

Журналісти Lifestyle 24 висловлюють велику вдячність і шану всім тим, хто займається лікарською справою і турбується про наше здоров'я. У такий непростий пандемійний час, як зараз, лікарі особливо потребують простого і людського "дякую", яке зігріє і додасть мотивації рухатись далі.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем лікаря-2021


Міжнародний день лікаря 2021: картинки


Привітання з Міжнародним днем лікаря 2021


З Міжнародним днем лікаря 2021


Міжнародний день лікаря 2021: картинки привітання


Міжнародний день лікаря: листівки з професійним святом


Вітаю з Міжнародним днем лікаря 2021


Міжнародний день лікаря: вітальні листівки


З Днем лікаря 2021

Автор: Андріана Будиш