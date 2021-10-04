Журналісти Lifestyle 24 висловлюють велику вдячність і шану всім тим, хто займається лікарською справою і турбується про наше здоров'я. У такий непростий пандемійний час, як зараз, лікарі особливо потребують простого і людського "дякую", яке зігріє і додасть мотивації рухатись далі.
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Картинки-привітання з Міжнародним днем лікаря-2021
Міжнародний день лікаря 2021: картинки
Привітання з Міжнародним днем лікаря 2021
З Міжнародним днем лікаря 2021
Міжнародний день лікаря 2021: картинки привітання
Міжнародний день лікаря: листівки з професійним святом
Вітаю з Міжнародним днем лікаря 2021
Міжнародний день лікаря: вітальні листівки
З Днем лікаря 2021