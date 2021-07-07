Чудові картинки-привітання з Днем Івана Купала 2021

Щорічно в Україні відзначається одне із найтаємничіших свят, корені якого сягають часів язичництва – Івана Купала. Спочатку подію відзначали вночі перед Івановим днем 24 червня, однак через зміну календарів, свято почало припадати на ніч 7 липня. Привітайте усіх близьких, родичів і знайомих з Днем Івана Купала 2021 і надішліть їм красиву картинку-привітання.

Свято Івана Купала здавна було повним цікавих традицій і різноманітних магічних обрядів. Люди вірили, що цей день має дуже сильну енергетику і в нього трапляються справжні дива.

Також читайте Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Наші предки вважали, що вода і вогонь на Івана Купала мають особливі властивості й можуть наділяти здоров'ям і щастям. Тому, багато охочих у це свято стрибає через вогнище, а ті дівчата, які хочуть взнати, коли чекати заміжжя, пускають річками віночки з квітів.

Картинки-привітання з Днем Івана Купала-2021



Івана Купала 2021: картинки-привітання



Привітання з Івана Купала 2021



День Івана Купала 2021: картинки українською​



Картинки з Днем Івана Купала 2021



З Днем Івана Купала: картинки



Зі святом Івана Купала!



Вітаю з Днем Івана Купала 2021