Свято Івана Купала здавна було повним цікавих традицій і різноманітних магічних обрядів. Люди вірили, що цей день має дуже сильну енергетику і в нього трапляються справжні дива.

Також читайте Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Наші предки вважали, що вода і вогонь на Івана Купала мають особливі властивості й можуть наділяти здоров'ям і щастям. Тому, багато охочих у це свято стрибає через вогнище, а ті дівчата, які хочуть взнати, коли чекати заміжжя, пускають річками віночки з квітів.

Картинки-привітання з Днем Івана Купала-2021



Івана Купала 2021: картинки-привітання



Привітання з Івана Купала 2021



День Івана Купала 2021: картинки українською​



Картинки з Днем Івана Купала 2021



З Днем Івана Купала: картинки



Зі святом Івана Купала!