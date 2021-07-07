Свято Івана Купала здавна було повним цікавих традицій і різноманітних магічних обрядів. Люди вірили, що цей день має дуже сильну енергетику і в нього трапляються справжні дива.
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Наші предки вважали, що вода і вогонь на Івана Купала мають особливі властивості й можуть наділяти здоров'ям і щастям. Тому, багато охочих у це свято стрибає через вогнище, а ті дівчата, які хочуть взнати, коли чекати заміжжя, пускають річками віночки з квітів.
Картинки-привітання з Днем Івана Купала-2021
Івана Купала 2021: картинки-привітання
Привітання з Івана Купала 2021
День Івана Купала 2021: картинки українською
Картинки з Днем Івана Купала 2021
З Днем Івана Купала: картинки
Зі святом Івана Купала!
Вітаю з Днем Івана Купала 2021