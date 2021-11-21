День Гідності та Свободи України-2021: патріотичні картинки-привітання

21 листопада 2021 , 06:46
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Джерело:

24 канал

21 листопада українці відзначають велике свято, яке нагадує нашому народу про його міцність, хоробрість й волелюбство. Це День Гідності та Свободи України!

Історія нашої держави довга й багата на визначні дати. День Гідності та Свободи як раз об'єднав дві такі знакові події, які назавжди змінили позицію України в очах і її жителів, і закордонних сусідів – це Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року.

До слова Велична сторінка історії нашої держави: що відомо про українське козацтво

День Гідності і Свободи України-2021: картинки-привітання


День Гідності та Свободи України: картинки-привітання


Привітання з Днем Гідності та Свободи України 2021


Картинки з Днем Гідності та Свободи України 2021


З Днем Гідності та Свободи України 2021


Вітаю з Днем Гідності та Свободи України 2021


День Гідності та Свободи України-2021: листівки


День Гідності та Свободи України-2021: привітання у листівках


21 листопада святкують День Гідності та Свободи України​


Вітаємо з Днем Гідності та Свободи України 2021


Красиве привітання з Днем Гідності та Свободи України 2021

Автор: Андріана Будиш