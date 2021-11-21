Історія нашої держави довга й багата на визначні дати. День Гідності та Свободи як раз об'єднав дві такі знакові події, які назавжди змінили позицію України в очах і її жителів, і закордонних сусідів – це Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року.

До слова Велична сторінка історії нашої держави: що відомо про українське козацтво

День Гідності і Свободи України-2021: картинки-привітання



День Гідності та Свободи України: картинки-привітання



Привітання з Днем Гідності та Свободи України 2021



Картинки з Днем Гідності та Свободи України 2021



З Днем Гідності та Свободи України 2021



Вітаю з Днем Гідності та Свободи України 2021



День Гідності та Свободи України-2021: листівки



День Гідності та Свободи України-2021: привітання у листівках



21 листопада святкують День Гідності та Свободи України​



Вітаємо з Днем Гідності та Свободи України 2021