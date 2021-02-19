Картинки з Днем Державного Герба України: патріотичні привітання

День Державного Герба України українці святкують 19 лютого. Рівно 29 років тому, у 1992 році, було затверджено Малий державний Герб України, центральною геральдичною фігурою якого є Тризуб Володимира Великого, князя Київського.

Тризуб – це символ, який перейшов нам у спадок від предків. Вперше його було виявлено на цеглинах Десятинної церкви у Києві. Хоч в Україні й досі немає великого Державного Герба, однак малий Герб відіграє надзвичайно велику роль в українській історії. Привітайте всіх близьких найкращими картинками з Днем Державного Герба України, які сповнені патріотизмом і любов'ю до нашої рідної Батьківщини.

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Картинки-привітання з Днем Державного Герба



День Державного Герба: картинки



Привітання з Днем Герба України



День Державного Герба України відзначають 19 лютого



Картинки-привітання з Днем Державного Герба



З Днем Герба України!



День Герба України: картинки