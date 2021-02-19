День Государственного Герба Украины украинцы празднуют 19 февраля. Ровно 29 лет назад, в 1992 году, был утвержден Малый государственный Герб Украины, центральной геральдической фигурой которого является Трезубец Владимира Великого, князя Киевского.

Трезубец – это символ, перешедший нам по наследству от предков. Впервые он был обнаружен на кирпичах Десятинной церкви в Киеве. Хотя в Украине до сих пор нет большого Государственного Герба, однако малый Герб играет чрезвычайно большую роль в украинской истории. Поздравьте всех близких лучшими картинками с Днем Государственного Герба Украины, которые полны патриотизма и любови к нашей Родине.

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Картинки-поздравления с Днем Государственного Герба

День Государственного Герба: картинки

Поздравления с Днем Герба Украины

День Государственного Герба Украины отмечают 19 февраля

Картинки-поздравления с Днем Государственного Герба



З Днем Герба України!

День Герба Украины: картинки