Картинки с Днем Государственного Герба Украины: патриотические поздравления
День Государственного Герба Украины украинцы празднуют 19 февраля. Ровно 29 лет назад, в 1992 году, был утвержден Малый государственный Герб Украины, центральной геральдической фигурой которого является Трезубец Владимира Великого, князя Киевского.
Источник:24 канал
Трезубец – это символ, перешедший нам по наследству от предков. Впервые он был обнаружен на кирпичах Десятинной церкви в Киеве. Хотя в Украине до сих пор нет большого Государственного Герба, однако малый Герб играет чрезвычайно большую роль в украинской истории. Поздравьте всех близких лучшими картинками с Днем Государственного Герба Украины, которые полны патриотизма и любови к нашей Родине.
Читайте Споры о большом гербе и судьбе трезубца: что говорит Конституция?
Картинки-поздравления с Днем Государственного Герба
День Государственного Герба: картинки
Поздравления с Днем Герба Украины
День Государственного Герба Украины отмечают 19 февраля
Картинки-поздравления с Днем Государственного Герба
З Днем Герба України!
День Герба Украины: картинки
Поделиться новостью