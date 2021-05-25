День філологів давно став відзначатись цілим світом і його за правом можна назвати міжнародним професійним святом. Фахівці, які дотичні до сфери філології – лінгвісти, перекладачі, літературознавці, вчителі та викладачі у галузі літератури і мови, сміливо можуть приймати щирі вітання від колег та близьких з їхнім святом – Днем філолога.

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Редакція Lifestyle 24 приєднується до привітань й зичить усім фахівцям-філологам багато здоров'я, наснаги, кар'єрного росту і великих досягнень!

Картинки-привітання з Днем філолога-2021



День філолога 2021 картинки-привітання



З Днем філолога-2021: картинки

Привітання з Днем філолога 25 травня



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Вітаю з Днем філолога 2021!



День філолога 2021 приколи