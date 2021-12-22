День енергетика-2021: вітальні листівки з професійним святом

22 грудня 2021 , 07:05
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Джерело:

24 канал

День енергетика у 2021 році святкують 22 грудня. Привітайте колегу, друга чи рідну людину зі святом гарними картинками-привітаннями.

22 грудня – це свято усіх людей, які працюють у сфері створення та обслуговування енергетичних систем. Фах енергетика дуже важливий для нормального життя суспільства, тож привітайте близьких зі святом.

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Картинки-привітання з Днем енергетика-2021


Привітання з Днем енергетика України 2021


День енергетика України-2021: картинки-привітання


Вітаю з Днем енергетика 2021


День енергетика 2021: листівки-привітання


З Днем енергетика 2021!


Вітаю з Днем енергетика 2021


День енергетика-2021: привітання у листівках

Автор: Андріана Будиш