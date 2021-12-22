22 грудня – це свято усіх людей, які працюють у сфері створення та обслуговування енергетичних систем. Фах енергетика дуже важливий для нормального життя суспільства, тож привітайте близьких зі святом.
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Картинки-привітання з Днем енергетика-2021
Привітання з Днем енергетика України 2021
День енергетика України-2021: картинки-привітання
Вітаю з Днем енергетика 2021
День енергетика 2021: листівки-привітання
З Днем енергетика 2021!
Вітаю з Днем енергетика 2021
День енергетика-2021: привітання у листівках