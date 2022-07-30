Дружба для нас у життті є невід’ємною. Кожен з нас має свій характер, манери, вподобання та виховання. У нас є різні інтереси завдяки професіям та хобі, втім без дружби життя було б занадто сумним, пише 24 канал.

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Міжнародний день друзів покликаний зміцнити дружбу між народами світу та показати, що люди, їхні погляди, переконання та культури хоч і різні, але рівні між собою та заслуговують поваги.

Друг чи подруга йдуть поруч з нами упродовж всього життя. Вони переживають не лише наші взлети, але й падіння. Розділяють наші погляди, переживання, радощі та щасливі моменти. Навіть, якщо наш друг проживає в іншому місці, чи іншій країні, ця людина все одно є нам рідною.

Не забувайте привітати своїх близьких людей з Міжнародним днем дружби, який святкують 30 липня.

Картинки-привітання з Днем дружби



Картинки-привітання з Міжнародним днем дружби



Картинки-привітання з Міжнародним днем дружби



Картинки-привітання з Міжнародним днем дружби



Картинки-привітання з Міжнародним днем дружби



Картинки-привітання з Міжнародним днем дружби



Картинки-привітання з Міжнародним днем дружби



Картинки-привітання з Міжнародним днем дружби



Картинки-привітання з Міжнародним днем дружби