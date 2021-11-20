Всесвітній день дитини-2021: підбірка радісних листівок-привітань зі святом

Щорічно 20 листопада відзначають одне із найтепліших і найродинніших свят – День дитини. Дата свята є дуже символічною, адже саме цього дня – 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини.

Період дитинства – є одним із найяскравіших спогадів за все життя людини. У ньому ми вперше знайомимось зі світом, "куштуємо" його на смак, переживаємо якісь перші невдачі і вчимось рухатись далі. Кожна дитина у світі заслуговує на щасливе дитинство й на усмішку, яку вона матиме на обличчі весь цей особливий час.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем дитини-2021



Всесвітній день дитини 2021: привітання



Всесвітній день дитини-2021: картинки

Картинки з Всесвітнім днем дитини 2021



Вітаю з Всесвітнім днем дитини 2021



Всесвітній день дитини 2021: листівки-привітання



З Всесвітнім днем дитини 2021: привітання у листівках