Вітання з професійним святом: картинки-привітання з Днем будівельника 2021

9 серпня 2021 , 07:12
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Джерело:

24 канал

День будівельника у 2021 році святкують 9 серпня. Працівники будівництва і промисловості будівельних матеріалів відзначають свій професійний день з 1993 року. Привітайте дорогу людину чи колегу зі святом і побажайте їм легко будувати не лише будівлі, а й власне щастя.

Редакція Lifestyle 24 радісно вітає усіх працівників будівельної галузі з професійним святом! Бажаємо вам легкої роботи, успішних об'єктів і кожного дня надихатись на нові професійні звершення!

До слова Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

День будівельника 2021: картинки-привітання з професійним святом


День будівельника 2021: картинки


Картинки з Днем будівельника 2021


День будівельника 2021 в Україні святкують 9 серпня

Привітання з Днем будівельника 2021


День будівельника 2021: привітання зі святом


З Днем будівельника 2021: картинки


З Днем будівельника 2021: листівки й привітання


Вітаю з Днем будівельника 2021!

Автор: Андріана Будиш