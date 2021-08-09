Вітання з професійним святом: картинки-привітання з Днем будівельника 2021

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День будівельника у 2021 році святкують 9 серпня. Працівники будівництва і промисловості будівельних матеріалів відзначають свій професійний день з 1993 року. Привітайте дорогу людину чи колегу зі святом і побажайте їм легко будувати не лише будівлі, а й власне щастя.