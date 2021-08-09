Вітання з професійним святом: картинки-привітання з Днем будівельника 2021
Джерело:24 канал
День будівельника у 2021 році святкують 9 серпня. Працівники будівництва і промисловості будівельних матеріалів відзначають свій професійний день з 1993 року. Привітайте дорогу людину чи колегу зі святом і побажайте їм легко будувати не лише будівлі, а й власне щастя.
Редакція Lifestyle 24 радісно вітає усіх працівників будівельної галузі з професійним святом! Бажаємо вам легкої роботи, успішних об'єктів і кожного дня надихатись на нові професійні звершення!
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День будівельника 2021: картинки-привітання з професійним святом
День будівельника 2021: картинки
Картинки з Днем будівельника 2021
День будівельника 2021 в Україні святкують 9 серпня
День будівельника 2021: привітання зі святом
З Днем будівельника 2021: картинки
З Днем будівельника 2021: листівки й привітання
Вітаю з Днем будівельника 2021!