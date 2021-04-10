Картинки-привітання для найрідніших на День брата та сестри

Спочатку ми б'ємось з ними за іграшки і бігаємо шкодуватись на них мамі, а потім усвідомлюємо, що це одні з найрідніших людей у нашому житті. Так, це наші брати і сестри. Спеціально для того, щоб вшанувати любов і сімейні цінності, створили Міжнародний день брата і сестри, який відзначають 10 квітня.

Традиція відзначати День братів та сестер походить і США. Може здатись дивним, але свято є доволі новим, адже започаткували його 1998 році. Ідея заснування Дня братів та сестер належить американці Клаудії Еварт. Жінка втратила своїх рідних брата й сестру у ранньому віці й вирішила вшанувати їхню пам'ять, організувавши свято. Дата 10 квітня була обрана не просто так – це був день народження сестри Клаудії.

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Картинки-привітання з Днем брата і сестри



Листівки з Днем брата і сестри



День брата і сестри в Україні святкують 10 квітня



День брата і сестри-2021: картинки-привітання



Картинки з Днем брата і сестри 2021



День брата і сестри: листівки та вітання



З Днем брата і сестри!



Привітання на День брата і сестри



Вітаю з Днем брата і сестри!



Міжнародний день братів і сестер 2021: картинки