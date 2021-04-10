Картинки-привітання для найрідніших на День брата та сестри

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Спочатку ми б'ємось з ними за іграшки і бігаємо шкодуватись на них мамі, а потім усвідомлюємо, що це одні з найрідніших людей у нашому житті. Так, це наші брати і сестри. Спеціально для того, щоб вшанувати любов і сімейні цінності, створили Міжнародний день брата і сестри, який відзначають 10 квітня.

Традиція відзначати День братів та сестер походить і США. Може здатись дивним, але свято є доволі новим, адже започаткували його 1998 році. Ідея заснування Дня братів та сестер належить американці Клаудії Еварт. Жінка втратила своїх рідних брата й сестру у ранньому віці й вирішила вшанувати їхню пам'ять, організувавши свято. Дата 10 квітня була обрана не просто так – це був день народження сестри Клаудії.

Також читайте З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Картинки-привітання з Днем брата і сестри


Листівки з Днем брата і сестри


День брата і сестри в Україні святкують 10 квітня


День брата і сестри-2021: картинки-привітання


Картинки з Днем брата і сестри 2021


День брата і сестри: листівки та вітання


З Днем брата і сестри!


Привітання на День брата і сестри


Вітаю з Днем брата і сестри!


Міжнародний день братів і сестер 2021: картинки