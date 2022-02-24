Гарних клієнтів і вдалих коктейлів: картинки-привітання з Міжнародним днем бармена-2022

24 лютого усі бармени світу відзначають професійне свято. Україна відзначає Міжнародний день барменів разом із країнами-членами Міжнародної Асоціації Барменів, яку заснували 24 лютого 1951 року.

Раніше українські бармени вшановували професійне свято 6 лютого, у день вшанування святого Аманда. Традицію заснували за спільною ініціативою київського рок-клубу "Докер Паб" і Міжнародного центру барменів "Planet Z". Проте, надалі бармени України вирішили долучитись до всесвітнього звичаю й святкують подію 24 лютого.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем бармена-2022



Міжнародний день бармена-2022: картинки-привітання



Привітання з Міжнародним днем бармена-2022​



Листівки з Днем бармена 24 лютого​



Вітаю з Міжнародним днем бармена-2022



Картинки з Міжнародним днем бармена 2022​



З Міжнародним днем бармена 2022!