З Днем банкіра: красиві картинки-привітання з професійним святом

20 травня 2021 , 04:30
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Джерело:

24 канал

День банківських працівників відзначають 20 травня. Це свято в Україні є відносно молодим, як і сама банківська система. Професійний день святкують не лише банкіри, а й усі банківські службовці.

Редакція Lifestyle 24 вітає усіх працівників банків з професійним святом! Зичимо вам міцного здоров'я, благополуччя, порозумінь і нехай кожен новий день дарує Вам радість життя, втілює надії та сподівання краще!

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Картинки-привітання з Днем банкіра-2021


День банкіра 2021: картинки-привітання


Привітання з Днем банківського працівника 2021


Картинки з Днем банкіра 2021


День банкіра 2021 листівки


З Днем банкіра!


День банкіра в Україні святкують 20 травня


Вітаю з Днем банкіра 2021


Вітаю з Днем банківського працівника 2021!
 

Автор: Квітослава Туз