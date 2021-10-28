Бабуся і дідусь – це другі найрідніші люди після наших батьків. Це ті, хто завжди захищав вас у дитинстві, коли мама і тато сварили за розбиту вазу; це ті, хто постійно хотів, аби ви потішились літнім канікулам й не дуже завантажували вас домашньою роботою; це ті, хто ще досі хоче "дати вам на морозиво", хоч і знають, що ви самі працюєте. Дідусі й бабусі – це ті люди, які назавжди залишаються у серці.

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Картинки-привітання з Днем дідусів і бабусь-2021



День дідусів і бабусь 2021: картинки-привітання



З Днем бабусь і дідусів 2021: картинки



Привітання для бабусі на День дідусів і бабусь 2021



З Днем бабусь і дідусів 2021



Вітаю з Днем дідусів і бабусь 2021



Привітання для дідуся на День дідусів і бабусь 2021