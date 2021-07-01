Бажаємо щастя: картинки-привітання з Днем архітектури України 2021
Джерело:24 канал
День архітектури у 2021 році відзначають 1 липня. Це свято у нашій державі встановили ще 26 років тому, у 1995 році за указом Президента України. За великий вклад архітекторів, містобудівників, творчих спілок у містобудування й створили врочисте свято – День архітектури. Привітайте рідних, близьких чи знайомих з Днем архітектури України й побажайте їм добробуту та творчої наснаги.
У нашій державі налічується близько 14 тисяч пам'яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників і понад 1000 об'єктів паркового мистецтва. Все це створено людськими руками, які невтомно трудяться й творять такі архітектурні дива. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх працівників сфери містобудування та архітектури. Зичимо вам багато здоров'я й радостей життя!
До слова Архітектор створює надзвичайно реалістичні мініатюрні інтер’єри
Картинки-привітання з Днем архітектури України 2021
День архітектури 2021: привітання та картинки
День архітектури України: картинки-привітання
З Днем архітектури України 2021!
Вітаю з Днем архітектури України!
Картинки з Днем архітектури 2021
Привітання з Днем архітектури України 2021
Привітання з Днем архітектури України колезі