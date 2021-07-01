Бажаємо щастя: картинки-привітання з Днем архітектури України 2021

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День архітектури у 2021 році відзначають 1 липня. Це свято у нашій державі встановили ще 26 років тому, у 1995 році за указом Президента України. За великий вклад архітекторів, містобудівників, творчих спілок у містобудування й створили врочисте свято – День архітектури. Привітайте рідних, близьких чи знайомих з Днем архітектури України й побажайте їм добробуту та творчої наснаги.