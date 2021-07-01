У нашій державі налічується близько 14 тисяч пам'яток архітектури, 46 великих історичних культурних заповідників і понад 1000 об'єктів паркового мистецтва. Все це створено людськими руками, які невтомно трудяться й творять такі архітектурні дива. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх працівників сфери містобудування та архітектури. Зичимо вам багато здоров'я й радостей життя!

До слова Архітектор створює надзвичайно реалістичні мініатюрні інтер’єри

Картинки-привітання з Днем архітектури України 2021

День архітектури 2021 привітання картинки
День архітектури 2021: привітання та картинки

День архітектури України картинки привітання
День архітектури України: картинки-привітання

З Днем архітектури України 2021
З Днем архітектури України 2021!

Вітаю з Днем архітектури України
Вітаю з Днем архітектури України!

Картинки з Днем архітектури
Картинки з Днем архітектури 2021

Привітання з Днем архітектури України 2021
Привітання з Днем архітектури України 2021

Привітання з Днем архітектури України колезі
Привітання з Днем архітектури України колезі