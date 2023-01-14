День ангела Василя 2023: гарні картинки-привітання з іменинами
14 січня в Україні вшановують святого Василія Великого. Це не лише велике церковне свято, адже його відзначення пов'язане із давніми народними звичаями. Вранці хлопці ходять від хати до хати засівати, щоб наступний рік був щедрим на врожай. Також у цю ж саму дату свій День ангела святкують хлопці та чоловіки з іменем Василь.
Ім'я Василь у перекладі із давньогрецької мови означає "цар", "царський". Чоловіки з цим іменем мають аналітичний склад розуму й чудову пам'ять, а вірність та справжні почуття для них є на першому місці. За своїм характером вони є дуже лагідними та життєрадісними. Тож з нагоди їхніх іменин пропонуємо вам добірку картинок, щоб ви могли привітати своїх рідних, знайомих чи друзів, пише 24 канал.
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День ангела Василя – картинки-привітання
Картинки з Днем ангела 2023 Василя / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання з Днем ангела Василя / Фото "ТСН"
Картинки-привітання з Днем ангела Василя 2023 / Фото "Факти"
Привітання з Днем ангела Василя у картинках / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання з Днем ангела Василя / Фото з відкритих джерел
День ангела Василя 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Фото "ТСН"
З Днем ангела Василя – картинки-привітання з іменинами / Фото з відкритих джерел
День ангела Василя – чудові листівки для найрідніших / Фото "Факти"
Гарні листівки-привітання з Днем ангела Василя / Фото "Гумореска"