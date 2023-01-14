День ангела Василя 2023: гарні картинки-привітання з іменинами

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14 січня в Україні вшановують святого Василія Великого. Це не лише велике церковне свято, адже його відзначення пов'язане із давніми народними звичаями. Вранці хлопці ходять від хати до хати засівати, щоб наступний рік був щедрим на врожай. Також у цю ж саму дату свій День ангела святкують хлопці та чоловіки з іменем Василь.