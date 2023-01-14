Ім'я Василь у перекладі із давньогрецької мови означає "цар", "царський". Чоловіки з цим іменем мають аналітичний склад розуму й чудову пам'ять, а вірність та справжні почуття для них є на першому місці. За своїм характером вони є дуже лагідними та життєрадісними. Тож з нагоди їхніх іменин пропонуємо вам добірку картинок, щоб ви могли привітати своїх рідних, знайомих чи друзів, пише 24 канал.

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День ангела Василя – картинки-привітання

Картинки з Днем ангела 2023 Василя / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Василя / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Днем ангела Василя 2023 / Фото "Факти"

Привітання з Днем ангела Василя у картинках / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Василя / Фото з відкритих джерел

День ангела Василя 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Фото "ТСН"

З Днем ангела Василя – картинки-привітання з іменинами / Фото з відкритих джерел

День ангела Василя – чудові листівки для найрідніших / Фото "Факти"

Гарні листівки-привітання з Днем ангела Василя / Фото "Гумореска"