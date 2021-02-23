День Ангела Валентини: картинки-привітання, які змусять іменинницю тепло усміхнутись

11:43

Валентина святкує свій день Ангела 23 лютого. Жінки й дівчата з цим іменем мають не лише ніжні і витончені риси, а й "перцевий характер". Валентина сильна духом і надзвичайно кмілива. Привітайте дорогу вам Валю зі святом іменин картинками, які принесуть їй море радощів.