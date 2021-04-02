Оригінальні картинки-привітання з днем Ангела Світлани: красиві листівки зі святом

Джерело:24 канал
Свій день Ангела Світлана відзначає 2 квітня. Дівчата та жінки з цим іменем мають дуже ніжну й витончену натуру, гострий розум й хороше почуття гумору. Привітайте дорогу вам Світланку з її особливим днем і побажайте великих радощів життя.
Кажуть, що характер людини залежить від дня, коли вона народилась та від імені, яке дали їй батьки. Ім'я Світлана, перш за все, означає "світло" й ця жінка дійсно має світлу душу. У додаток до елегантності, Світлани дуже люблять екстрим та яскравий динамічний стиль життя. Вони ніколи не сидять на одному місці й завжди розвивають себе і своє оточення.
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