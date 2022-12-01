З Днем ангела Романа 2022: неймовірні картинки-привітання з іменинами
1 грудня в Україні День ангела відзначають чоловіки яких звуть Роман. За своїм темпераментом вони є допитливими та добрими. Сьогодні чудова нагода, щоб привітати їх за допомогою наших картинок, це неодмінно покращить їм настрій й викличе усмішку на обличчі.
З грецької мови ім'я Роман означає – "міцний, сильний". До нас воно надійшло з Візантії, а в Київській Русі воно набуло популярності після прийняття християнства, пише 24 канал.
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Згідно з церковним календарем День ангела Романа припадає на такі дні у році:
- 18 січня;
- 11, 16 лютого;
- 2 і 29 березня;
- 15 травня;
- 5, 13 червня;
- 1, 6, 11, 15, 23 серпня;
- 8, 16, 24 вересня;
- 8, 14 жовтня;
- 13 листопада;
- 1, 10 грудня.
Картинки-привітання з Днем ангела Романа
Картинки з Днем ангела Романа 2022 / Фото "РадіоТрек"
Привітання з іменинами Романа 2022 у картинках / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Картинки-привітання з днем ангела Романа / Фото "ВолиньІнфо"
День ангела Романа – привітання у картинках / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
З іменами Романа – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел
З Днем ангела Романа 2022 – картинки-привітання / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
День ангела Романа – гарні листівки зі святом / Фото з відкритих джерел
День ангела Романа – привітальні картинки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"