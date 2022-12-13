З Днем ангела Андрія: чудові картинки-привітання з іменинами
Згідно з церковним календарем 13 грудня в Україні свій День ангела відзначають чоловіки з іменем – Андрій. Це ім'я з грецької мови перекладається як "мужній", "відважний". З нагоди цього свята ми зробили добірку листівок.
Ім'я Андрій завжди вирізнялося своєю популярністю серед слов'янських народів. Із самого дитинства власник цього імені є досить непосидючим та енергійним. Він чітко розуміє свої бажання, тож наполегливо досягає тих цілей, які поставив перед собою, зазначає 24 канал.
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Протягом року іменини Андрія відзначають у такі дати:
- 27 січня;
- 17, 21 лютого;
- 7 березня;
- 28 квітня;
- 31 травня;
- 5, 11, 23, 25, 26 червня;
- 3, 13, 17, 19, 22 липня;
- 17 серпня;
- 1, 19, 20, 23, 28 вересня;
- 4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 жовтня;
- 9, 11 листопада;
- 11, 13, 15, 16 грудня.
Картинки-привітання з Днем ангела Андрія
Картинки з Днем ангела Андрія 2022 / Фото "НВ"
Картинки-привітання з Днем ангела Андрія / Фото "ТСН"
Привітання з Днем ангела Андрія у картинках / Фото "Люкс ФМ"
Картинки-привітання з Днем ангела Андрія / Фото "НВ"
День ангела Андрія 2022 – картинки-привітання / Фото "ТСН"
З іменинами Андрія – гарні листівки зі святом / Фото "Люкс ФМ"
З Днем ангела Андрія – картинки-привітання з іменинами / Фото "НВ"
З Днем ангела Андрія – гарні картинкb-привітання / Фото "ТСН"
Іменини в Андрія – картинки / Фото "Люкс ФМ"
Картинки-привітання з Днем ангела Андрія / Фото "ТСН"
День ангела Андрія – картинки-привітання / Фото "Люкс ФМ"