З Днем ангела Андрія: чудові картинки-привітання з іменинами

13 грудня 2022, 06:30
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Згідно з церковним календарем 13 грудня в Україні свій День ангела відзначають чоловіки з іменем – Андрій. Це ім'я з грецької мови перекладається як "мужній", "відважний". З нагоди цього свята ми зробили добірку листівок.

Ім'я Андрій завжди вирізнялося своєю популярністю серед слов'янських народів. Із самого дитинства власник цього імені є досить непосидючим та енергійним. Він чітко розуміє свої бажання, тож наполегливо досягає тих цілей, які поставив перед собою, зазначає 24 канал

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Протягом року іменини Андрія відзначають у такі дати:

  • 27 січня;
  • 17, 21 лютого;
  • 7 березня;
  • 28 квітня;
  • 31 травня;
  • 5, 11, 23, 25, 26 червня;
  • 3, 13, 17, 19, 22 липня;
  • 17 серпня;
  • 1, 19, 20, 23, 28 вересня;
  • 4, 5, 6, 7, 15, 23, 30, 31 жовтня;
  • 9, 11 листопада;
  • 11, 13, 15, 16 грудня.

Картинки-привітання з Днем ангела Андрія 

Картинки з Днем ангела Андрія 2022 / Фото "НВ"

Картинки-привітання з Днем ангела Андрія / Фото "ТСН"

Привітання з Днем ангела Андрія у картинках / Фото "Люкс ФМ"

Картинки-привітання з Днем ангела Андрія / Фото "НВ"

День ангела Андрія 2022 – картинки-привітання / Фото "ТСН"

З іменинами Андрія – гарні листівки зі святом / Фото "Люкс ФМ"

З Днем ангела Андрія – картинки-привітання з іменинами / Фото "НВ"

З Днем ангела Андрія – гарні картинкb-привітання / Фото "ТСН"

Іменини в Андрія – картинки / Фото "Люкс ФМ"

Картинки-привітання з Днем ангела Андрія / Фото "ТСН"

День ангела Андрія – картинки-привітання / Фото "Люкс ФМ"

Автор: Ірина Ковальчук