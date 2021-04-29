Картинки-привітання з Чистим четвергом: найкращі листівки зі святом

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Джерело:

24 канал

Свято Чистого четверга символізує звільнення тіла й душі від бруду та гріховних помислів. Важливим у цей день буде висповідатись й очистити свою совість від усього негативу.

Редакція Lifestyle 24 вітає усіх вірян зі святом Чистого четверга! Нехай ваше життя сповниться істинною чистотою та злагодою, а Господь хай допомагає і сприяє у всіх починаннях!

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Чистий четвер-2021: картинки-привітання зі святом


Чистий четвер-2021: картинки


Привітання з Чистим четвергом 2021


Картинки з Чистим четвергом українською


Чистий четвер-2021: листівки зі святом


Чистий четвер у 2021 році святкують 29 квітня


Чистий четвер: привітання


Вітаю з Чистим четвергом!


З Чистим четвергом!


Картинки на Чистий четвер