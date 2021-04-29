Картинки-привітання з Чистим четвергом: найкращі листівки зі святом

Джерело:24 канал
Свято Чистого четверга символізує звільнення тіла й душі від бруду та гріховних помислів. Важливим у цей день буде висповідатись й очистити свою совість від усього негативу.
Редакція Lifestyle 24 вітає усіх вірян зі святом Чистого четверга! Нехай ваше життя сповниться істинною чистотою та злагодою, а Господь хай допомагає і сприяє у всіх починаннях!
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