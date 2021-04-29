Картинки-привітання з Чистим четвергом: найкращі листівки зі святом

Свято Чистого четверга символізує звільнення тіла й душі від бруду та гріховних помислів. Важливим у цей день буде висповідатись й очистити свою совість від усього негативу.

Редакція Lifestyle 24 вітає усіх вірян зі святом Чистого четверга! Нехай ваше життя сповниться істинною чистотою та злагодою, а Господь хай допомагає і сприяє у всіх починаннях!

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Чистий четвер-2021: картинки-привітання зі святом



Чистий четвер-2021: картинки



Привітання з Чистим четвергом 2021



Картинки з Чистим четвергом українською



Чистий четвер-2021: листівки зі святом



Чистий четвер у 2021 році святкують 29 квітня



Чистий четвер: привітання



Вітаю з Чистим четвергом!



З Чистим четвергом!



Картинки на Чистий четвер