Праздник Чистого четверга символизирует освобождение тела и души от грязи и греховных помыслов. Важным в этот день будет исповедаться и очистить свою совесть от всего негатива.

Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех верующих с праздником Чистого четверга! Пусть ваша жизнь исполнится истинной чистотой и согласием, а Господь пусть помогает и способствует во всех начинаниях!

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Чистый четверг-2021: картинки-поздравления с праздником



Чистый четверг-2021: картинки

Поздравления с Чистым четвергом 2021

Картинки с Чистым четвергом на украинском



Чистый четверг-2021: открытки с праздником



Чистый четверг в 2021 году празднуют 29 апреля



Чистый четверг: приветствие



Чистый четверг: поздравление



С Чистым четвергом!