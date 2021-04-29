Картинки-поздравления с Чистым четвергом: лучшие открытки с праздником
Праздник Чистого четверга символизирует освобождение тела и души от грязи и греховных помыслов. Важным в этот день будет исповедаться и очистить свою совесть от всего негатива.
Источник:24 канал
Редакция Lifestyle 24 поздравляет всех верующих с праздником Чистого четверга! Пусть ваша жизнь исполнится истинной чистотой и согласием, а Господь пусть помогает и способствует во всех начинаниях!
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Чистый четверг-2021: картинки-поздравления с праздником
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