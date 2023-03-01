З першим днем весни: неймовірні картинки-привітання для рідних та близьких
Весна – чудова пора, яка дає надію на зміни. Оскільки природа навколо оживає, а сонце дарує більше світла і тепла. Тому в серці з'являється надія на краще, якою хочеться поділитися з рідними та близькими.
Слово "весна" походить з індоєвропейського слова "ves", що означає "світлий та живий". Саме тому в уявленнях наших предків весна завжди була відновленням усього живого від зимового сну, пише 24 Канал.
Читайте також Календар на березень 2023: важливі свята та вихідні в першому місяці весни
Неймовірні картинки-привітання з першим днем весни
Здавна згідно з українською народною традицією з нагоди першого дня весни виконували спеціальні пісні – веснянки, які супроводжувалися обрядовими танцями та іграми. Тоді люди раділи приходові нової пори року та вітали одне одного з пробудженням природи.
Тому пропонуємо добірку чудових картинок-привітань з першим днем весни, які можна надіслати своїм рідних та близьким.