Слово "весна" походить з індоєвропейського слова "ves", що означає "світлий та живий". Саме тому в уявленнях наших предків весна завжди була відновленням усього живого від зимового сну, пише 24 Канал.

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Неймовірні картинки-привітання з першим днем весни

Здавна згідно з українською народною традицією з нагоди першого дня весни виконували спеціальні пісні – веснянки, які супроводжувалися обрядовими танцями та іграми. Тоді люди раділи приходові нової пори року та вітали одне одного з пробудженням природи.

Тому пропонуємо добірку чудових картинок-привітань з першим днем весни, які можна надіслати своїм рідних та близьким.



Картинки-привітання з першим днем весни 2023 / Фото Pinterest

Неймовірні картинки-привітання з весною / Фото Pinterest



Картинки-привітання для рідних і близьких з весною / Фото Pinterest



Картинки-привітання з весною 2023 / Фото Pinterest

Перший день весни: гарні картинки-привітання для рідних / Фото Pinteres



Чудові картинки для привітання з весною / Фото Pinterest