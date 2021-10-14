Вітаємо і щиро дякуємо: картинки-привітання з Днем захисника і захисниці України-2021

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14 жовтня є особливою датою у календарі для українців., адже сьогодні відзначають День захисника і захисниці України! Мужні чоловіки й хоробрі жінки щодня захищають нашу державу від агресії й загарбництва, піддаючи своє життя і здоров'я небезпеці. Свято захисників і захисниць покликане возвеличити цих людей, нагадати іншим про їхню відвагу, особливо у цей важкий, непростий для України час.