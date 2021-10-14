Вітаємо і щиро дякуємо: картинки-привітання з Днем захисника і захисниці України-2021

14 жовтня 2021 , 06:56
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Джерело:

24 канал

14 жовтня є особливою датою у календарі для українців., адже сьогодні відзначають День захисника і захисниці України! Мужні чоловіки й хоробрі жінки щодня захищають нашу державу від агресії й загарбництва, піддаючи своє життя і здоров'я небезпеці. Свято захисників і захисниць покликане возвеличити цих людей, нагадати іншим про їхню відвагу, особливо у цей важкий, непростий для України час.

Врочисте свято захисників і захисниць України присвячується не лише тим, хто зараз боронить терени нашої держави, а й тим, хто оберігаючи ці кордони і відвойовуючи свою землю у агресора, поплатився найціннішим – життям. Журналісти 24 каналу сердечно вітають усіх боронителів України. Дякуємо за те, що з вами ми у безпеці.

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Картинки-привітання з Днем захисників і захисниць-2021


День захисників і захисниць 2021: картинки-привітання


З Днем захисників і захисниць України: картинки-привітання


З Днем захисника України: картинки


Привітання з Днем захисника України 2021


День захисника України: листівки і привітання


З Днем захисника України!


Вітаю з Днем захисника України!


Вітаю з Днем захисників і захисниць України!

Автор: Андріана Будиш