Врочисте свято захисників і захисниць України присвячується не лише тим, хто зараз боронить терени нашої держави, а й тим, хто оберігаючи ці кордони і відвойовуючи свою землю у агресора, поплатився найціннішим – життям. Журналісти 24 каналу сердечно вітають усіх боронителів України. Дякуємо за те, що з вами ми у безпеці.

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Картинки-привітання з Днем захисників і захисниць-2021

День захисників і захисниць 2021 картинки привітання
День захисників і захисниць 2021: картинки-привітання

З Днем захисників і захисниць України картинки привітання
З Днем захисників і захисниць України: картинки-привітання

З Днем захисника України картинки
З Днем захисника України: картинки

Привітання з Днем захисника України 2021
Привітання з Днем захисника України 2021

День захисника України листівки привітання
День захисника України: листівки і привітання

З Днем захисника України
З Днем захисника України!

Вітаю з Днем захисника України
Вітаю з Днем захисника України!

Вітаю з Днем захисників і захисниць України
Вітаю з Днем захисників і захисниць України!