Врочисте свято захисників і захисниць України присвячується не лише тим, хто зараз боронить терени нашої держави, а й тим, хто оберігаючи ці кордони і відвойовуючи свою землю у агресора, поплатився найціннішим – життям. Журналісти 24 каналу сердечно вітають усіх боронителів України. Дякуємо за те, що з вами ми у безпеці.
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Картинки-привітання з Днем захисників і захисниць-2021
День захисників і захисниць 2021: картинки-привітання
З Днем захисників і захисниць України: картинки-привітання
З Днем захисника України: картинки
Привітання з Днем захисника України 2021
День захисника України: листівки і привітання
З Днем захисника України!
Вітаю з Днем захисника України!
Вітаю з Днем захисників і захисниць України!