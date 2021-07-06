День поцілунку 2021: картинки-привітання з найніжнішим святом

6 липня 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

Одне із найромантичніших свят у році – День поцілунку відзначається 6 липня. Хоч це свято не є офіційним, але його обожнюють святкувати у багатьох країнах світу. Картинки-привітання з Днем поцілунку 2021 шукайте у нашому матеріалі.

Поцілунок є найчуттєвішим та найніжнішим способом висловлення любові. Він буває різним – сором'язливим і першим, пристрасним і таким, що кидає у жар, або ж меланхолійним і прощальним. У поцілунку закодовані усі слова кохання, які нема потреби промовляти, адже за вас все скажуть почуття. У це прекрасне свято надішліть коханій чи близькій людині "цьом" і чудову картинку-привітання з Днем поцілунку, яка підніме настрій на цілий день!

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Картинки-привітання з Днем поцілунку 2021


День поцілунку 2021: картинки-привітання


Картинки з Днем поцілунку 2021


День поцілунку 2021: привітання у листівках


Вітаю з Днем поцілунку!


День поцілунку у світі відзначають 6 липня


З Днем поцілунку 2021


Привітання з Днем поцілунку 2021

Автор: Квітослава Туз