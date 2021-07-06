Поцілунок є найчуттєвішим та найніжнішим способом висловлення любові. Він буває різним – сором'язливим і першим, пристрасним і таким, що кидає у жар, або ж меланхолійним і прощальним. У поцілунку закодовані усі слова кохання, які нема потреби промовляти, адже за вас все скажуть почуття. У це прекрасне свято надішліть коханій чи близькій людині "цьом" і чудову картинку-привітання з Днем поцілунку, яка підніме настрій на цілий день!
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Картинки-привітання з Днем поцілунку 2021
День поцілунку 2021: картинки-привітання
Картинки з Днем поцілунку 2021
День поцілунку 2021: привітання у листівках
Вітаю з Днем поцілунку!
День поцілунку у світі відзначають 6 липня
З Днем поцілунку 2021
Привітання з Днем поцілунку 2021